Governo espanhol revê em alta previsões de crescimento para 2017 e 2018

28 Abr, 2017

Os números constam do novo quadro macroeconómico que acompanha a atualização do Programa de Estabilidade 2017-2020 aprovado hoje em Conselho de Ministros para ser enviado a Bruxelas ainda antes do fim de abril.

A nova projeção aponta para um crescimento médio anual para estes quatro anos de 2,5% e uma taxa similar para o emprego, o que permitirá a criação de meio milhão de postos de trabalho anuais e a redução da taxa de desemprego para 11,2% em finais de 2020, informou o Ministério das Finanças em comunicado.

Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças, Luis de Guindos, explicou que se espera que em 2019 haja uma recuperação de todo o emprego perdido durante a crise.

A taxa de desemprego deverá baixar de 18,6% em 2016 para 16,6% em 2017 e 12,9% em 2019.

"São previsões prudentes e realistas", insistiu o ministro, citado pela agência Efe, explicando que Espanha continuará a ser dos países com mais crescimento entre as economias desenvolvidas e que o défice deverá ficar abaixo de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018.