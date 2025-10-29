Governo espera aprovar novo modelo de governação da Lusa em novembro

António Leitão Amaro falava no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição conjunta das comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e do Orçamento, Finanças e Administração Pública,

Sobre a comunicação social, no caso da Lusa é preciso "acabar de arrumar a casa" e isto "significa, ainda creio este mês, completar a aquisição a 100% pelo Estado da propriedade" da agência de notícias e, "no próximo mês, aprovar o novo modelo de governação", afirmou o ministro na sua intervenção inicial.

"Isto é, os novos estatutos da Lusa, conducentes e condizentes com esta realidade em que há uma titularidade a 100% pública, garantindo a qualidade, a independência e o envolvimento com o setor", prosseguiu, apontando ainda "reforçar a modernização da Lusa - há medidas do Plano de Ação da Comunicação Social e no Orçamento para esse efeito" - e o "reforço da disponibilização de serviços aos seus clientes, que são os meios de comunicação social nacionais, regionais e locais".

Além disso, "reforçar e trabalhar em sinergias com outro grupo de comunicação social público, o grupo RTP".

Estas sinergias "são importantes em vários serviços, em presenças em vários territórios nacionais e internacionais, mas também no sítio onde deve, se houver algum instrumento público para combate à desinformação, deve ser desenvolvido por estas entidades, Lusa e RTP em conjunto, como consta aliás do Contrato de Serviço Público da RTP e do Plano de Ação para a Comunicação Social", concluiu.