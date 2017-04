Governo estuda possibilidade de idade mínima da reforma aumentar todos os anos

As penalizações para quem se reforme antecipadamente também serão menores para todos.



O acesso às reformas antecipadas vai ser cada vez mais difícil .



As propostas do Governo já foram entregues aos parceiros sociais.



António Costa reconhece que não é possível conceder reformas antecipadas sem penalização a todos os que tem 40 anos de descontos.



O primeiro-ministro diz que a sustentabilidade do sistema não permite fazer isso.



António Costa sublinha que a reforma do sistema de pensões está a ser discutido com os parceiros sociais e no Parlamento.