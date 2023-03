Governo investiu 37 milhões de euros em apoios à Agricultura

A ministra da Agricultura estranha as críticas da Confederação de Agricultores sobre constrangimentos nas candidaturas ao novo plano de política agrícola comum. Sobre a contestação à falta de apoios no setor, Maria do Céu Antunes lembrou que há montantes que têm sido, inclusivamente antecipados.