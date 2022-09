Governo não vai permitir às gasolineiras reclamar a Contribuição do Serviço Rodoviário

Esta contribuição é paga pelos consumidores e é uma das componentes que integra o valor global do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Durante um debate na AR, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, descartou qualquer possibilidade de as empresas petrolíferas se apropriarem deste dinheiro.