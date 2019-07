Governo pede à CGD "gestão de risco adequada", apoio à economia" e rede abrangente

Lusa16 Jul, 2019, 19:36 / atualizado em 16 Jul, 2019, 19:36 | Economia

"Sustentabilidade do modelo de negócio, assegurada pela rendibilidade das operações, associada a uma gestão de risco adequada, e por uma rede de serviços financeiros abrangente" é a primeira linha de orientação das oito que o Governo indica à Caixa Geral de Depósitos (CGD) na `Carta Missão` hoje publicada no site da instituição.

É a primeira `Carta Missão` para a CGD dos últimos seis anos. A última foi assinada pelo então ministro Vítor Gaspar e entregue ao banco público em 31 de maio de 2013.

A segunda linha de orientação que o Governo indica para o banco público, na carta hoje divulgada, é o "apoio à economia, mediante a orientação da atividade creditícia para as empresas, em especial na promoção da internacionalização e na operacionalização de linhas de apoio a pequenas e médias empresas".

O executivo dita ainda a "manutenção do papel da CGD na prestação de serviços bancários aos clientes particulares, assim como na atratividade para a captação das suas poupanças, garantindo uma cobertura abrangente e uma elevada qualidade na prestação do serviço".

Na carta dirigida ao presidente do Conselho de Administração da CGD, o Governo indica também que a CGD deve, até 2020, "reduzir os custos operacionais em cerca de 20%", "diminuir o peso do crédito em incumprimento para um nível inferior a 7% da carteira de crédito" e "respeitar um custo do risco inferior a 0,60%, retomando os níveis observados antes da crise financeira mundial".