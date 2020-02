Governo. Portagens reduzidas em sete auto-estradas do Interior.

A partir de julho, há reduções nas portagens para os veículos de classe 1 e 2.No mesmo mês pagam os primeiros sete dias, depois do 8.º e até ao 15.º dia, os condutores têm um desconto de 20 por cento.A partir do 16.º dia até ao final do mês, o desconto sobe para 40 por cento.O governo promete também apoios para os empresários que criem emprego de qualidade no interior.O regime de descontos que existe, atualmente, para o transporte de mercadorias, é agora, com a nova portaria, alargado ao de transporte de passageiros.Se até aqui os descontos eram de 30 opr cento de dia e 50 por cento à noite, agora há uma subida de cinco pontos percentuais em ambas as situações.

De acordo com as contas do governo, para quem faça, por exemplo, o percurso entre Bragança e Vila Real, pode representar uma poupança de quase 50 euros por mês.A redução visa aproximar do litoral as regiões do interior do país e abrange as seguintes ligações:%u2022 A22 - Algarve%u2022 A23 - IP%u2022 A23 - Beira Interior%u2022 A24 - Interior Norte%u2022 A25 - Beira Litoral e Beira Alta%u2022 A28 - Norte Litoral%u2022 A4 - Subconcessão AE transmontana%u2022 A4 - Túnel do Marão%u2022 A13 e A13-1 - Subconcessão Pinhal InteriorA A28 e a A22 são as únicas do litoral abrangidas, por falta de alternativas.Esta é uma das medidas que o governo vai levar para o Conselho de Ministros em Bragança