Governo promete solução para acesso ao portal Autovoucher

António Mendonça Mendes admite constrangimentos, por parte dos contribuintes, no acesso ao programa criado pelo Governo para colmatar a subida do preço dos combustíveis.Quem acede portal, através da internet, não consegue concluir a adesão à plataforma Autovaucher, que devolve aos consumidores até 20 euros por mês, mediante o pedido de factura com o número de contribuinte. Mas o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garante que é uma questão de tempo até este problema ser resolvido.Apesar dos apelos para a descida da carga fiscal dos combustíveis, António Mendonça Mendes sublinha que o Governo acredita que o Autovoucher é a solução mais eficaz, neste momento, para responder à subida expressiva do preço do gasóleo e da gasolina.

O Autovoucher vai estar em vigor durante o mês de março, mas António Mendonça Mendes admite estender este programa para o mês de abril.