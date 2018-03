Governo quer reduzir duração máxima dos contratos a prazo

RTP23 Mar, 2018, 16:31 / atualizado em 23 Mar, 2018, 17:13 | Economia

Essa taxa será de um valor entre 1 e 2% e vai incidir sobre a massa salarial anual dos contratados a prazo nessa empresa.



Os contratos a prazo serão ainda alvo de regras mais rígidas quando chega à hora da renovação. Mantém-se o limite de três contratos mas o prazo total das renovações não pode ser superior ao do contrato inicial.



A título de exemplo: se o contrato inicial for de seis meses, as duas renovações seguintes não poderão exceder, em conjunto, seis meses.



"Não vamos alterar o número de renovações, mas introduzir uma norma que aproxima a prática daquilo que está estipulado na lei: [o contrato a termo] deve ser elaborado no tempo estrito necessário para dar resposta à necessidade temporária que dá origem à contratação a termo", disse fonte do Governo à Lusa.



A nova norma não permite "uma margem de erro tão grande" entre a necessidade temporária identificada pela empresa e a duração efetiva dos contratos a prazo, adiantou a mesma fonte.



As medidas integram ainda a proposta que já constava do Programa do Governo, que restringe os motivos que justificam a contratação a termo.



Vão também ser alargados os incentivos financeiros para as empresas converterem em sem termo os contratos com termo.



Outra área abrangida será a dinamização da contratação coletiva. O Governo quer acabar com o banco de horas negociado de forma individual e passá-lo para o acordo coletivo.



Estas medidas fazem parte de um pacote que o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, levou para a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social desta sexta-feira.