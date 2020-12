Governo reagiu ao movimento "A Pão e Água"

O Ministério da Economia emitiu um comunicado a reafirmar que mantém um diálogo permanente com as associações representativas dos diversos setores de atividade económica. O Governo lembrou que já abriram as candidaturas a apoios para o setor da restauração, dizendo que o programa já recebeu 26 mil candidaturas. O programa Apoiar prevê um montante global de 750 milhões de euros, 267 milhões dos quais a fundo perdido.