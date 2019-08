Governo renuncia por enquanto ao alargamento da requisição civil

Os números estão em constante atualização porque continua a instabilidade no transporte de combustíveis. Entre as 7h e as 10h da manhã houve um período de quase paragem. Depois voltaram a aumentar as cargas.



Esta tarde nos postos de abastecimento da rede de emergência em todo o país as reservas de gasóleo estavam nos 59% e gasolina 43%. Beja Bragança e Faro são os distritos com os níveis mais baixos.



Os dados disponibilizados ao inicio da tarde pelo Governo revelam que na Companhia Logística de Aveiras realizaram-se 30% das viagens previstas - uma percentagem que fica abaixo do que é exigido nos serviços mínimos.



A partir de Aveiro a distribuição foi de 100%. O Governo referiu que aqui a greve não foi sentida. Em Sines estão a ser ultrapassados os serviços mínimos com uma produtividade de 70% e em Leça da Palmeira realizaram-se 50% das viagens.