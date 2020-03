Greve de estivadores. Decretada requisição civil no Porto de Lisboa

“Perante o incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, decidiu o Conselho de Ministros determinar a requisição civil, de forma proporcional e na medida do necessário para assegurar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis e o funcionamento de setores vitais da economia nacional, em particular das regiões autónomas dos Açores e da Madeira”, afirma-se no comunicado conhecido ao início da noite.O Governo considera que quer o SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística, que convocou a paralisação, quer os trabalhadores não garantiram os serviços mínimos fixados, colocando assim em risco o abastecimento de Lisboa e dos Açores e da Madeira., prossegue o Executivo de António Costa.No mesmo comunicado, o Governo afirma respeitar o direito à greve “de forma inequívoca”, para acrescentar que tem de “defender os interesses de todos os portugueses, sobretudo numa altura tão excecional” de crise sanitária, justificando os serviços mínimos com a necessidade de prover as regiões autónomas, “que não dispõem de meios alternativos de transporte”, e com”.“O não cumprimento dos serviços mínimos e a necessidade de assegurar o abastecimento das nossas populações obriga-nos a recorrer a este instrumento legal limite”, declarou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, citado no comunicado.

"Nenhum tipo de despistagem"



Na segunda-feira, o Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística havia anunciado o prolongamento da paralisação no Porto de Lisboa, em protesto contra o que descreveu como “um despedimento coletivo encapotado”.

Os estivadores do Porto de Setúbal declararam-se solidários com a greve dos profissionais do Porto de Lisboa. Na cidade sadina, tiveram início greves parciais que, no entanto, não afetam os navios com carga da Autoeuropa.

, afirmava então o presidente da estrutura sindical, em declarações recolhidas pela agência Lusa.O dirigente sindical António Mariano tratou também de assinalar a preocupação dos profissionais com o risco da Covid-19 nos portos nacionais, reclamando meios de proteção individual, nomeadamente luvas e máscaras, assim como a desinfeção dos locais de trabalho.“Sabemos que algumas empresas do grupo Yilport já estão a disponibilizar máscaras e luvas, mas há outras empresas de estiva que hoje de manhã ainda não tinham disponibilizado esses meios de proteção individual”, acrescentava ontem António Mariano.





c/ Lusa