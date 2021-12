Greve deixa Metro do Porto "drasticamente" limitado a 3 e 7 de dezembro

"Devido à greve, o serviço do metro do Porto estará muitíssimo condicionado nos próximos dias 3 (sexta-feira) e 7 (terça-feira) de dezembro", revela hoje a Metro do Porto numa nota publicada no seu `site`.

De acordo com a empresa, as linhas azul, vermelha, verde, violeta e laranja não vão funcionar nestas datas, "existindo apenas circulações muito pontuais na linha amarela e no tronco comum entre as estações Senhora da Hora e Estádio do Dragão" devido à greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ),

"A capacidade de transporte estará drasticamente limitada, não se podendo sequer falar em serviços mínimos", garante.

Nos dois dias, a Metro do Porto disponibiliza, no entanto, um serviço de transporte "alternativo em autocarro" nos segmentos da linha vermelha e verde.

"Entre as 06:00 e a 01:00 haverá autocarros disponíveis para clientes portadores de título Andante entre a Póvoa de Varzim e a Senhora da Hora (linha vermelha), com paragens nas estações de metro da Póvoa, Vila do Conde e Senhora da Hora. De igual modo, no segmento entre o Fórum Maia e o ISMAI, existe um serviço de autocarros em vaivém, com paragens naquelas duas estações", esclarece.

A Metro do Porto refere ainda que na terça-feira, dia em que se realiza um jogo de futebol da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, aquela estação de metro não terá, "por motivos de segurança, qualquer serviço, permanecendo fechada".

"A Metro do Porto recomenda a utilização da rede STCP e de outros operadores rodoviários para aceder ao estádio", acrescenta.