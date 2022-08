Greve na Portway. Sindicato confirma forte adesão e denuncia substituição de trabalhadores

Pedro Figueiredo exige que a empresa cancele "as avaliações feitas de forma arbitrária e que proceda às progressões de carreira dos trabalhadores e que proceda ao que sempre esteve definido, que é o pagamento de feriados a 100 por cento e que não está a acontecer desde novembro de 2019". O sindicato e a Portway não chegaram a acordo quanto à definição dos serviços mínimos para a greve, depois de uma reunião com a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).







O sindicato lamentou o que chama de falta de vontade de diálogo da empresa e sublinhou temer represálias face à decisão de avançar para a greve.



Ouvida pela agência Lusa, fonte da Portway afirmou que a empresa "não contratou serviços externos para fazer face à greve", acrescentando que "quem o pode fazer, legitimamente, são as companhias aéreas e os aeroportos".



Ainda segundo a Portway, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a ACT "estão no terreno para verificar a legitimidade de todas as situações".







Os trabalhadores da Portway deram esta sexta-feira início a uma greve de três dias nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira, convocada pelo Sintac, que levou ao cancelamento de mais de oito dezenas de ligações.



A paralisação, que se prolonga até domingo, contesta "a política de RH [recursos humanos] assumida ao longo dos últimos anos pela Portway, empresa detida pelo grupo Vinci, de confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações", apontou o sindicato.







c/ Lusa

