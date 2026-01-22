Gronelândia sobre a mesa. Cimeira europeia procura cimentar união perante ambições de Trump

O início do Conselho Europeu está marcado para as 19h00 locais (18h00 em Lisboa).

O Parlamento Europeu decidiu suspender “por tempo indefinido” os trabalhos sobre o acordo comercial entre a União e os Estados Unidos, na sequência das ameaças do presidente norte-americano sobre a Gronelândia.

“Mil milhões de dólares”

Os líderes dos 27 países-membros da União Europeia convergem esta quinta-feira para Bruxelas, onde se realiza uma cimeira extraordinária dominada pela erosão das relações com a Administração norte-americana de Donald Trump.A reunião decorre após o presidente dos Estados Unidos ter anunciado, em dia de discurso no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça,. Também depois de umEspera-se que, desta cimeira, saia uma declaração de unidade perante as ambições territoriais do presidente norte-americano, que, nas últimas semanas, se propôs adquirir a Gronelândia, território autónomo sob a soberania da Dinamarca – de forma mais ou menos musculada.Foi no passado fim de semana que Trump saiu a terreiro para anunciar a aplicação de tarifas – de dez por cento a partir de fevereiro e de 25 por cento em junho – a Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia, membros da União Europeia, e a Noruega e Reino Unido. Ameaça entretanto sustida na noite de quarta-feira.A cimeira europeia vai, ainda assim, por diante e as suas conclusões não deverão distanciar-se daquela que foi a mensagem de António Costa ao convocar os líderes para Bruxelas.No aparente volte-face de quarta-feira, Donald Trump deixou por esclarecer se a suposta solução para oda Gronelândia passará por alguma forma de posse norte-americana deste território, como tem vindo a reivindicar ao abrigo do argumento de acautelar a segurança face a Rússia e China.O ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, foi igualmente poupado nas palavras: “Trump diz que põe a guerra comercial em pausa, diz. Estas são mensagens positivas”.Por sua vez, em declarações à France-Presse, o secretário-geral da NATO admitiu que há ainda “muito trabalho” por diante antes de finalizar um entendimento.O próprio Trump afirmou na sua plataforma Truth Social que,, acenou.Quem não hesitou em especular, nas últimas horas, sobre um possível preço para a compra da Gronelândia foi o presidente russo. No decurso de uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, Vladimir Putin calculou-o entre os 200 e os mil milhões de dólares., que a Rússia vendeu aos Estados Unidos no século XIX, começou por sublinhar Putin.“Isto significa que, se compararmos com o custo da compra do Alasca pelos Estados Unidos, o preço da Gronelândia rondaria os 200 a 250 milhões de dólares.”, prosseguiu., rematou o presidente russo, em declarações citadas pela agência estatal TASS.Embora tenha ressalvado que este é um tema que “não diz respeito” à Rússia, Vladimir Putin não deixou de acusar a Dinamarca de ter sempre tratado a Gronelândia de forma “bastante dura, para não dizer cruel”.