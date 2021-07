Groundforce. Mais um sindicato desconvocou greve de julho e agosto

O SITAVA diz que estão garantidos os pagamentos do subsídio de férias e de antiguidade e que foi dada também a garantia de que a situação acionista da empresa será resolvida em breve.



Este sindicato representa cerca de mil trabalhadores da Groundforce num universo de 1600 no total.



Há no entanto ainda dois sindicatos que mantêm o pré-aviso de greve até receberem o subsídio de férias.