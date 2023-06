Grupo Montepio perdeu 4 ME com dívida de empresas russas

Segundo o Virgílio Lima, seguradoras do grupo tinham 18,5 milhões de euros em dívida destas empresas e foram criadas "de imediato imparidades", quando do início da invasão russa da Ucrânia. Posteriormente, o grupo vendeu essa dívida, tendo no total tido uma perda de quatro milhões de euros face ao valor de compra.

"Criámos imparidades para este efeito, mas entretanto houve uma valorização momentânea e alienámos esses títulos procurando acautelar maiores descidas no futuro", afirmou Virgílio Lima, em conferência de imprensa, referindo que, apesar da perda conjunta superior a quatro milhões de euros, ainda foram libertadas imparidades (pois as provisões feitas tinham sido superiores às perdas verificadas).