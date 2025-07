Guerra comercial. Von der Leyen e Trump vão reunir-se este domingo na Escócia

A confirmação do encontro foi dada pela própria presidente da Comissão Europeia, numa publicação na rede social X.

Von der Leyen disse ter tido "uma boa conversa" com Donald Trump e que ambos concordaram em reunir-se na Escócia, no próximo domingo, com o intuito de "discutir as relações comerciais transatlânticas e como podemos mantê-las fortes".