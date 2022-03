Guerra na Ucrânia vai fazer disparar os preços dos bens alimentares

Foto: Nuno Patrício - RTP

Esta manhã, em três mercados do país, ouvimos vendedores que já aplicaram aumentos, por causa dos custos no fornecimento, outros ainda não o fizeram. Não querem perder os clientes, mas admitem que não poderão aguentar muito mais as poucas margens de lucro.