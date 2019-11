Guia Michelin atribui duas estrelas a um restaurante português e uma a quatro estabelecimentos

"Em Portugal, para nossa alegria, também estamos satisfeitos por entregar uma segunda estrela Michelin ao restaurante `Casa de Chá da Boa Nova`, de Leça da Palmeira, uma vez que cativou os inspetores tanto pela selvagem singularidade do estabelecimento [um edifício do arquiteto português Siza Vieira], sobre as rochas da Praia da Boa Nova, como pela intensidade da proposta do `chef` luso Rui Paula", lê-se no comunicado divulgado hoje à noite durante a cerimónia de apresentação da edição do próximo ano do Guia Michelin ibérico, a decorrer esta noite em Sevilha, Espanha.

O `chef` Rui Paula, que alcança agora a segunda estrela (`cozinha excecional, vale a pena o desvio`), "joga com a memória, as técnicas mais atuais e a cozinha de proximidade para transferir para os seus pratos o autêntico sabor do Atlântico", consideraram os inspetores do guia ibérico.

Além disso, os restaurantes "Epur" (Lisboa, `chef` Vincent Farges), "Fifty Seconds by Martín Berasategui" (Lisboa, `chef` Filipe Carvalho), "Mesa de Lemos" (Viseu, chef Diogo Rocha) e "Vistas" (Vila Nova de Cacela, `chef` Rui Silvestre) são as novidades na primeira categoria (`cozinha de grande nível, compensa parar`) do Guia Michelin ibérico.

Por outro lado, três restaurantes portugueses perdem em 2020 a estrela que detinham: "L`And Vineyards" (Montemor-o-Novo, `chef` José Miguel Tapadejo, após a saída de Miguel Laffan), Willie`s (Vilamoura, `chef` Willie Wurguer) e "Henrique Leis" (Almancil, `chef` Henrique Leis) - que em julho foi o primeiro `chef` em Portugal a anunciar que queria abdicar da estrela, que detinha há 19 anos.

O `guia vermelho`, equiparado aos Óscares da gastronomia, continua a não atribuir nenhuma classificação máxima a Portugal (três estrelas, `uma cozinha única, justifica a viagem`).

No total, Portugal sobe para sete o número de restaurantes com duas estrelas e mantém 20 estabelecimentos com uma estrela.

Na edição do próximo ano, há seis novos restaurantes portugueses com a categoria `Bib Gourmand` (boa relação qualidade/preço): "Casa Chef Victor Felisberto" (Abrantes), "Solar do Bacalhau" (Coimbra), "La Babachris" (Guimarães), "Saraiva`s" (Lisboa), "In Diferente" (Porto) e "Ó Balcão" (Santarém).

A gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020 decorre hoje à noite em Sevilha, marcando também os 110 anos do lançamento do `guia ibérico`.

Na nota de imprensa divulgada durante a cerimónia, o diretor internacional dos guias Michelin, Gwendal Poullennec, afirmou que se assiste atualmente a "uma consolidação da alta cozinha" em ambos os países.

Quanto às tendências, o responsável destacou que os hotéis dão "cada vez maior valor estratégico às suas propostas gastronómicas", mas também o facto de "muitos `chefs` estarem a optar pela cozinha criativa de fusão, incorporando nos seus menus detalhes exóticos e ingredientes próprios do receituário peruano, mexicano ou nipónico".

Além disso, acrescentou Poullennec, "é muito gratificante ver como Espanha e Portugal participam nas tendências culinárias globais e vão dando maior protagonismo aos alimentos fermentados, aos menus vegetarianos, aos produtos `km 0`, à sustentabilidade e à incipiente reciclagem".

"O nível gastronómico destes dois países continua no auge e a criatividade dos seus `chefs` demonstra uma constante ebulição", comentou.

Nenhuma entidade oficial representou Portugal durante a gala desta noite.

Esta é a lista dos restaurantes portugueses distinguidos pelo Guia Michelin em 2020:

Uma estrela:

A Cozinha (Guimarães, `chef` António Loureiro)

Antiqvvm (Porto, `chef` Vítor Matos)

Bon Bon (Carvoeiro, `chef` Louis Anjos)

Eleven (Lisboa, `chef` Joachim Koerper)

Epur (Lisboa, `chef` Vincent Farges) -- novidade

Feitoria (Lisboa, `chef` João Rodrigues)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, `chef` Filipe Carvalho) - novidade

Fortaleza do Guincho (Cascais, `chef` Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, `chef` Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, `chef` Libório Buonocore, após a saída de Daniele Pirillo)

LAB by Sergi Arola (Sintra, `chef` Sergi Arola e Vlademir Veiga)

Largo do Paço (Amarante, `chef` Tiago Bonito)

Loco (Lisboa, `chef` Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, `chef` Diogo Rocha) -- novidade

Midori (Sintra, `chef` Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, `chef` Pedro Lemos)

São Gabriel (Almancil, `chef` Leonel Pereira)

Vista (Portimão, `chef` João Oliveira)

Vistas (Vila Nova de Cacela, `chef` Rui Silvestre) -- novidade

William (Funchal, `chefs` Luís Pestana e Joachim Koerper)

Duas estrelas:

Alma (Lisboa, `chef` Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, `chef` José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, `chef` Rui Paula) -- novidade

Il Gallo d`Oro (Funchal, `chef` Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, `chef` Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, `chef` Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, `chef` Dieter Koschina)