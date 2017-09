Há 17 anos que Economia não crescia tanto

No ano 2000, Portugal registou quatro trimestres de crescimento bem acima acima dos três por cento, o que resultou num crescimento anual de 3,8 por cento.



A partir daí os resultados pioraram.



Após uma recessão em 2003, o melhor que Portugal conseguiu foi um crescimento de 2,5 por cento em 2007.



Depois veio a crise financeira, o resgate do país e vários anos de recessão.



A economia recuperou a partir de 2014, com o fim do programa da Troika.



Em 2015 cresceu 1,8 por cento e no ano passado o crescimento abrandou para 1,4 por cento.



Este ano, a economia entrou em aceleração com um desempenho acima da média europeia.



A economia cresceu 2,8 por cento nos primeiros três meses do ano.



No segundo trimestre superou as expetativas, com uma subida de três por cento em comparação com o segundo trimestre do ano passado.