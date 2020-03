Hospital das Forças Armadas. Tribunal de Contas denuncia anomalias na gestão

Entre as irregularidades detetadas está o mau uso da capacidade do hospital. Ou seja,A falta de fiabilidade nas contas do HFAR é associada a uma má estrutura de custos., como também outras despesas relacionadas com a alimentação e limpeza, de acordo com o TDC.

O consumo de medicamentos também foi sobrevalorizado no valor de 4,2 milhões de euros desde 2016.

Outro aspeto presente no relatório é a ausência de requisitos de formação por parte da direção do Hospital, uma vez que os militares não efetuaram provas médicas iguais a todos os outros profissionais do país e foram promovidos segundo o grau de antiguidade.O TDC concluiu queComo recomendação, o Tribunal sugere que o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, “promova a conclusão da reforma do Sistema de Saúde Militar” e “a revisão do modelo de governação do HFAR”.Por sua vez, é também recomendado ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas que determine que as demonstrações financeiras são fiáveis para reporte da atividade e das contas do Hospital.O TDC adverte, por último, que sejam implementados mecanismos de controlo interno e operacional dos procedimentos administrativos do HFAR, no que diz respeito à aquisição de bens e serviços.