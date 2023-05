Hotéis cabo-verdianos já empregam mais e com mais camas do que antes da covid-19

De acordo com o Inventário Anual de Estabelecimentos Hoteleiros de 2022, com as estatísticas do turismo, divulgado hoje pelo INE, Cabo Verde contava no final do ano passado com 292 estabelecimentos hoteleiros em funcionamento, entre hotéis, `resorts`, pensões, residenciais e outros, um aumento de 1,4% face a 2021.

Trata-se de uma oferta total recorde de 15.257 quartos, mais 4,2% tendo em conta o registo de 2021, e 28.851 camas, mais 19,4%.

O turismo representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde, que em 2022 recebeu um recorde de 836 mil turistas, recuperando do total encerramento do setor após o início da pandemia de covid-19, em março de 2020.

Ainda segundo o inventário feito pelo INE cabo-verdiano, estes estabelecimentos hoteleiros empregavam 9.458 trabalhadores no final de 2022, número que compara com os 8.400 no ano anterior, um aumento de 12,6%. Em 2020, ano marcado pelas restrições impostas para conter a pandemia de covid-19, estes estabelecimentos empregavam apenas 1.577 trabalhadores, face aos 9.050 no ano anterior e os 9.417 em 2018.

A ilha de Santo Antão contava com 74 estabelecimentos de alojamento turístico, o que corresponde a 25% do total de estabelecimentos em funcionamento em Cabo Verde no final de 2022, seguida das ilhas de Santiago (57), São Vicente (47), Sal (34) e Fogo (33).

"Considerando a tipologia dos estabelecimentos hoteleiros, as residenciais continuaram a ser os estabelecimentos com maior peso, representando cerca de 33,8% do total, ficando os hotéis e as pensões na mesma posição, com o mesmo peso: 24,3%", explica o inventário.

Já a ilha do Sal, a mais turística de Cabo Verde, continuou a liderar entre a oferta de quartos (55,7% do total) e de camas (61,8%) no arquipélago, seguida da Boa Vista, 20,8% dos quartos e 20,4% das camas.

"Os hotéis continuaram a empregar o maior número de pessoas, representando cerca de 87,2% do total do pessoal", refere o INE, sobre os 9.458 trabalhadores ao serviço.

Seguem-se as pensões (5,1%) e as residenciais (4,0%), sendo a ilha do Sal a que mais trabalhadores emprega em estabelecimentos de alojamento turístico: "Cerca de 58 em cada 100 empregados dos referidos estabelecimentos estão nessa ilha, em seguida aparecem as ilhas de Boa Vista com 20%, Santiago 8,6%, e São Vicente com 6,2%".

Os hotéis cabo-verdianos receberam em 2022 um recorde de 835.945 turistas e mais de quatro milhões de dormidas, segundo dados anunciados no final de março pelo INE.

De acordo com o relatório de Movimentação de Hóspedes em Cabo Verde em 2022, com as estatísticas do turismo produzidas pelo INE, o número de hóspedes ultrapassou no ano passado o recorde anterior, que foi de 819.308 turistas em 2019, antes da pandemia, e cresceu ainda 394% face aos 169.068 turistas em 2021.