Hotéis de Macau recebem quase 3,8 milhões de hóspedes, mais 40% no 1.º trimestre

Entre janeiro e março, o território contava 141 estabelecimentos hoteleiros, mais 15 do que no mesmo período do ano passado, a disponibilizar 47 mil quartos, de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No trimestre em análise, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos estabelecimentos hoteleiros fixou-se em 84,8%, subindo 9,9 pontos percentuais, em termos anuais, indicou a DSEC na mesma nota.

Do total de 3.779.000 de hóspedes em Macau, 2,8 milhões são oriundos da China, ou mais 40,1%, em termos anuais, enquanto os de Hong Kong (460 mil), Taiwan (89 mil) e Coreia do Sul (80 mil) subiram 0,8%, 180,7% e 789,0%, respetivamente.

No mês de março, os estabelecimentos hoteleiros hospedaram 1.235.000 indivíduos, mais 26,3%, face ao mesmo mês de 2023, numa taxa de ocupação média dos quartos de 83,5%, mais 6,4 pontos percentuais, relativamente ao mesmo mês do ano passado.

No primeiro trimestre deste ano, o número de entradas de visitantes que chegaram em excursões a Macau foi de 482 mil, mais 329,9%, em termos anuais, referiu a DSEC.

A região administrativa especial chinesa registou a entrada de mais de 8,8 milhões de visitantes no primeiro trimestre do ano, mais 79,4% face ao período homólogo de 2023.