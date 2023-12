Iberdrola acorda investimento de até 15.000 ME com grupo renovável Masdar

A assinatura do acordo foi anunciada na cimeira da ONU sobre o clima (COP28), nos Emirados Árabes Unidos, e, segundo comunicado publicado no `site` da Iberdrola, "o primeiro marco desta aliança vai ser coinvestir no projeto eólico `offshore` britânico East Anglia 3, de 1.400 megawatts (MW), que está em fase final de negociação e poderá ser assinado no final do primeiro trimestre de 2024".

A participação da Masdar naquele parque eólico é de 49%, o equivalente a cerca de 2.200 milhões de euros do investimento total de 4.200 milhões de euros previsto pela Iberdrola na ocasião do anúncio.

Segundo a nota, o parque já está em construção e deverá entrar em funcionamento no quarto trimestre de 2026 e vai fornecer energia a mais de 1,3 milhões de famílias no Reino Unido e criar 2.300 empregos.

Além do projeto East Anglia 3, ambas as empresas trabalharão para investir conjuntamente em futuros projetos de energia eólica `offshore` e de hidrogénio verde na Europa e noutros mercados, prevendo-se que o investimento global atinja os 15.000 milhões de euros.