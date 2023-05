Ibersol passa de prejuízo a lucro de quase 425.000 euros até março

Segundo a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), nos primeiros três meses deste ano, o volume de negócios da empresa "ascendeu a 89,6 milhões de euros, tendo superado por 46% os 61,5 milhões de euros registados no período homólogo de 2022, com mais 6% de restaurantes operados diretamente".

Por sua vez, entre janeiro e março, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 12,7 milhões de euros, mais 75% face ao período homólogo.

O grupo Ibersol é dono de marcas como a KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Pans & Company e Miit.