Incêndio Castelo de Paiva. Mais de 400 pessoas podem ficar sem trabalho

Mais de quatrocentas pessoas podem ficar sem trabalho, depois do incêndio no parque industrial em Castelo de Paiva. Na zona estavam instaladas oito empresas ligadas aos setores do calçado, marroquinaria e panificação. Os prejuízos chegam aos 20 milhões de euros. O Governo promete ajuda financeira para que as empresas possam continuar a trabalhar.