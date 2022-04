INE confirma máximo da inflação em 28 anos

A inflação atingiu um nível recorde no mês de março, o mais elevado em quase 30 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, os preços aumentaram 5,3 por cento no mês passado na comparação com o mesmo período de 2021. Os consumidores queixam-se, mas quem vende diz não poder fazer mais.