INE estima taxa de desemprego em janeiro de 6,9%

No que toca ao valor de dezembro, o INE fez uma revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais (p.p.) da estimativa provisória divulgada há um mês. A taxa de desemprego fixou-se em 6,7%, valor igual ao do mês anterior e superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) ao de três meses antes e em 0,1 p.p. ao do mesmo mês de 2018.







Comparando com o mês precedente, a população desempregada aumentou 1,3 mil pessoas (0,4%) e a população empregada diminuiu 9,4 mil pessoas (0,2%).