Inflação cresce para 10,4% em fevereiro no Reino Unido

O índice de preços no consumidor saltou de 10,1% em janeiro para 10,4% nos 12 meses até fevereiro, com os preços elevados da energia a continuarem a pressionar os orçamentos familiares, informou o instituto de estatísticas britânico.

Enquanto os economistas esperam que os preços caiam rapidamente no final deste ano, a inflação é mais de cinco vezes superior ao objetivo de 2% fixado pelo Banco de Inglaterra.

O banco central vê-se agora confrontado, por um lado, com a necessidade de controlar a inflação, e, por outro, com as preocupações sobre as consequências dos problemas bancários globais, perante a possibilidade de aumentar as taxas de juro na quinta-feira.

Michael Hewson, analista-chefe da CMC Markets UK, disse esperar que o Banco de Inglaterra aumente as taxas em pelo menos um quarto de um ponto percentual.