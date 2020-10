Iniciativa Liberal não concorda com o aumento do salário mínimo

Lusa

João Cotrim Figueiredo do partido Iniciativa Liberal não concorda com o aumento do salário mínimo nacional. Entrevistado esta quinta-feira na Antena 1, o único deputado do Iniciativa Liberal acha que o salário mínimo deveria ser definido em cada município e explica por que não acompanha o PSD nessa matéria.