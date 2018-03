Inteligência artificial chega aos eletrodomésticos

A LG está a desenvolver a plataforma ThinQ para conectar todos os eletrodomésticos "inteligentes" e comandados pela voz (mas esperamos pelo Português). Funciona com o assistente da Google e com a Alexa da Amazon.



A capacidade de aprendizagem da máquina já assume papel relevante no novo televisor da LG, que possui um processador que analisa não apenas a imagem de uma forma geral, mas sim os objetos que nela são apresentados para alcançar mais realismo no ecrã e ilusão de profundidade. É o que acontece no televisor W8 que foi premiado no CES deste ano, o Salão de Eletrónica de Consumo de Las Vegas.



A LG mostrou em Cannes, no sul de França, as apostas para o novo ano, onde não faltam eletrodomésticos com consumos energéticos cada vez menores. Há frigoríficos que não deixam escapar o ar frio quando se abre a porta ou evitam mesmo que se abra a porta só para espreitar o conteúdo porque ela fica transparente quando lhe batemos duas vezes. Ou máquinas de lavar a roupa que reduzem para 39 minutos um ciclo completo. Há também um armário "mágico" para purificar a roupa, retirar cheiros e vincos.



Em Portugal, a LG teve um crescimento de 19% no ano passado e registou lucros de 820 mil euros.