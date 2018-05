Investidores chineses preparam OPA sobre a EDP

RTP11 Mai, 2018, 17:06 / atualizado em 11 Mai, 2018, 17:40 | Economia

Nos últimos meses tem se especulado sobre a possibilidade de a EDP fazer parte de um movimento de consolidação no setor energético europeu. Entre as empresas apontadas como interessadas na elétrica portuguesa estavam a italiana Enel, a francesa Engie e a própria China Three Gorges.



Segundo o jornal Expresso, o Governo português não deverá opor-se ao reforço da posição acionista chinesa na elétrica nacional. No entanto, o conselho de administração da empresa poderá classificar a OPA como hostil.



Esta notícia surge um dia depois de a EDP ter revelado que os seus lucros caíram 23 por cento no primeiro trimestre. A empresa registou ganhos de 166 milhões de euros nos primeiros três meses do ano.



Na sequência da notícia avançada pelo jornal Expresso, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários suspendeu a negociação das ações da EDP e da EDP Renováveis enquanto aguarda divulgação de informação relevante. A suspensão foi anunciada já depois do fecho da sessão desta sexta-feira.



Esta sexta-feira, a EDP terminou a sessão a valorizar 0,75 por cento para os 3,11 euros. A EDP Renováveis valorizou 0,58 por cento para os 7,845 euros.



Atualmente, o Estado chinês detém 28,25 por cento do capital da EDP, através da China Three Gorges (23,27 por cento) e da CNIC (4,98 por cento). A Capital Group tem 12 por cento do capital e a Oppidum Capital 7,19 por cento. Seguem-se a BlackRock (cinco por cento) e a Mubadala (4,06 por cento). O BCP tem 2,44 por cento do capital da empresa.