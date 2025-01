Investimento de 150 ME da Amkor Technology entre os 420 ME contratualizados em 2024

Num comunicado divulgado hoje, o ministério tutelado Pedro Reis avança que a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) aprovou no ano passado um pacote total de investimento de 420 milhões de euros que representa a criação de "mais de 1.000 postos de trabalho em seis áreas diferentes de atividade" e a afetação, "de forma permanente, de mais de 600 trabalhadores altamente qualificados a atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico".

Segundo salienta, estes números traduzem "um aumento muito significativo" da contratualização de investimento face a 2022 e 2023 e permitem à economia portuguesa "arrancar 2025 com boas perspetivas de criação de valor e postos de trabalho, numa conjuntura externa desafiante".

"Este conjunto importante de investimentos contratualizados, em setores estratégicos e com criação forte de emprego qualificado, são uma prova de confiança dos investidores na economia portuguesa e uma aposta no nosso futuro", sublinha o ministro da Economia, citado no comunicado.

Do pacote aprovado, o executivo destaca o projeto de 150 milhões de euros da Amkor Tecnology e o investimento de 47 milhões de euros da West Yorse Powertrain Portugal, ambos para aumento da capacidade produtiva das unidades que estas empresas possuem, respetivamente em Vila do Conde e em Cacia.

Aponta ainda os projetos de 26 milhões de euros da Bosch Car Multimedia para desenvolvimento de soluções inovadoras de tecnologia e de eletrónica, de 28 milhões da Vicaima -- Indústria de Madeira e Derivados para aumento da capacidade da unidade fabril localizada em Vale de Cambra e de 47 milhões da indústria farmacêutica e de tecnologias de informação aplicadas à saúde (que inclui projetos da Medinfar, Bial e Glint).

De acordo com o ministério, a estes investimentos somam-se outras iniciativas já em execução: A fábrica de Mangualde da Stellantis iniciou em outubro a produção em série de veículos elétricos, num investimento de 119 milhões de euros, a Bosch inaugurou o Laboratório de Investigação e Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis de Climatização, com um investimento de 35 milhões de euros, e a Lufthansa Tecnik anunciou a instalação de uma fábrica de reparação de peças de motores e componentes de aviões em Santa Maria da Feira.