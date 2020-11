Investimento de 3.5 milhões de euros em novo viaduto no terminal petroleiro do Porto de Leixões

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) anunciou, hoje, um investimento de 3.5 milhões de euros na construção de um novo viaduto no terminal petroleiro do Porto de Leixões, no distrito do Porto.