"Iremos tão longe quanto for necessário para garantir que inflação estabilize" nos 2%

No discurso de abertura do fórum anual do BCE, que reúne banqueiros centrais, economistas e intervenientes do mercado em Sintra, Christine Lagarde afirmou: "Continuaremos nesse caminho de normalização e iremos tão longe quanto for necessário para garantir que a inflação estabilize na nossa meta de 2% no médio prazo".

A presidente do BCE admitiu ainda que a inflação na zona euro "está indesejavelmente alta", prevendo "que continue assim durante algum tempo".

"Este é um grande desafio para a nossa política monetária", admitiu.