Irlanda prepara-se para cenário de guerra comercial entre Reino Unido Europa

Leo Varadkar, primeiro-ministro irlandês, declarou à comunicação social que a suspensão de um acordo comercial levaria a um colapso total de relações com a União Europeia.



“Não penso que exista uma pessoa que queira que a União Europeia suspenda o acordo comercial e de cooperação com o Reino Unido. No entanto, se a Grã-Bretanha se retirar do protocolo, penso que a União Europeia não teria outra opção senão introduzir aquilo que chamamos de medidas de reequilíbrio para retaliar”.



Varadkar foi um dos negociadores do protocolo, juntamente com Boris Johnson, ainda em 2019 e disse que espera que o primeiro-ministro britânico não tome uma decisão tão precipitada, já que sempre disse querer concluir o processo do Brexit.



“O Brexit está feito mas isto [retirada do protocolo] potencialmente vai desfazer todo o processo e não me parece que vá ser bom para nós, para o Reino Unido e não vejo como seria bom para a Irlanda do Norte. E temos de nos lembrar que este protocolo é amplamente apoiado pelos empresários e a maioria da classe política norte-irlandesa e ainda ninguém propôs uma alternativa”.



Conversações entre União Europeia e Reino Unido sobre este protocolo entraram na terceira semanas e várias fontes em Bruxelas mostram-se pessimistas sobre a conclusão.



Varadkar anunciou, então, que devido a esse mesmo facto, o executivo irlandês já juntou um gabinete para “recomeçar o nosso plano de contingência caso nos vejamos em dificuldades”.



A União Europeia teria de avisar que quer suspender o acordo comercial com o Reino Unido, pelo que não haveria barreiras imediatas a exportadores. De qualquer maneira, criaria uma situação de grande receio no seio empresarial e atingiria a relação do Reino Unido não só com a União Europeia como também dos Estados Unidos.



Existe também um medo de que países que têm fortes laços comerciais com o Reino Unido, como a França, Benelux e República da Irlanda, possam impor controlos aos camiões provenientes do Reino Unido, levando a um caos no trânsito na zona de Kent.



Essa zona esteve em destaque no ano passado devido aos muitos camionistas que passaram o Natal num parque de camiões, já que a França impôs que todos os trabalhadores só pudessem entrar no país com um teste negativo à covid-19.