ISP baixa na gasolina 2 cêntimos e no gasóleo 1,2 cêntimos na 2.ª feira

O Governo determinou uma redução adicional do ISP de dois cêntimos na gasolina e de 1,2 cêntimos no gasóleo a partir da próxima segunda-feira, que irá refletir-se num alívio da carga fiscal, informaram as Finanças.