ISP inalterado com alívio de 21,5 cêntimos no gasóleo e 22,5 na gasolina

As taxas do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) vão manter-se na próxima semana, com o alívio da carga fiscal a totalizar 21,5 cêntimos por litro no gasóleo e 22,5 cêntimos na gasolina, anunciou hoje o Ministério das Finanças.