Em declarações à Antena 1, o antigo ministro socialista explica que o IVA zero não tem em conta, por exemplo, os custos de produção ou os efeitos do conflito da Ucrânia na linha da inflação. É, por isso, uma estratégia instável.O antigo ministro das Finanças considera também que o investimento do Governo para reduzir o IVA dos alimentos daria mais frutos se servisse para apoiar, de forma direta, as famílias que estão numa situação limite.