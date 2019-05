Japão decide levantar restrições à carne importada dos EUA

Lusa18 Mai, 2019, 08:15 | Economia

De acordo com a imprensa japonesa, o Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar tomou a decisão após a Comissão Nacional de Segurança Alimentar avaliar que não há mais riscos neste tipo de produtos de carne oriunda dos Estados Unidos.

A medida permitirá aos Estados Unidos vender ao Japão carne com mais de 30 meses, com a condição de remover partes do animal com maior probabilidade de conterem os agentes causadores da encefalopatia espongiforme transmissível, também conhecida como `doença das vacas loucas`.

As restrições japonesas, que também serão levantadas sobre importações do Canadá e da Irlanda, foram aplicadas desde 2003, a fim de eliminar o risco de transmissão desta doença de origem bovina, tendo-se registado duzentos casos infeções em humanos a nível mundial.