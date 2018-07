Japão regista excedente comercial de mais de cinco mil milhões de euros em junho

Lusa19 Jul, 2018, 08:58 | Economia

Este resultado representa um aumento de 66,5% em relação ao período homólogo.

Em comparação com junho de 2017, as exportações cresceram 6,7%, para 53,6 mil milhões de euros, enquanto que as importações cresceram 2,5% para 48,1 mil milhões de euros.

Com a China, o maior parceiro comercial, o Japão registou um défice de 514 milhões de euros, uma melhoria de 68,4% em relação ao mesmo período do ano passado, em que a balança comercial era ainda mais desvantajosa para os nipónicos.

Já em relação aos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial, os responsáveis nipónicos anunciaram um aumento de 0,5% do excedente comercial em relação a junho de 2017, a que corresponde um valor de 590,3 mil milhões de euros.

Com a União Europeia, o Japão conseguiu uma balança comercial positiva de 221 milhões de euros, mais 68,8% em comparação com o período em análise. Em junho de 2017 o Japão tinha registado um défice de 3,6 milhões de euros com a União Europeia.