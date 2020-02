Jerónimo ressuscita proposta de aeroporto em Alcochete

Jerónimo de Sousa diz que mudar a lei para avançar com um aeroporto no Montijo seria um "fato à medida" dos interesses da Ana-Aeroportos. O líder do PCP apela ao Governo para que volte a discutir alternativas e lembra a proposta comunista de um novo aeroporto em Alcochete.