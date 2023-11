João Galamba já não é ministro das Infraestruturas

João Galamba apresentou esta segunda-feira o pedido de demissão do cargo de ministro. Diz ser a única decisão possível para assegurar à família a tranquilidade e discrição a que têm direito.



"Apresentei este pedido de demissão após profunda reflexão pessoal e familiar, e por considerar que na minha qualidade de pai e de marido esta decisão é a única possível para assegurar à minha família a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito", lê-se no comunicado enviado pelo Ministério das Infraestruturas.



João Galamba foi constituído na semana passada arguido no âmbito de uma investigação do Ministério Público a negócios do lítio, hidrogénio e centro de dados de Sines.



Na audição na Assembleia da República, na sexta-feira, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024, Galamba sublinhou não ter intenção de se demitir.



"Em primeiro lugar quero transmitir que apresentei o meu pedido de demissão apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas de que dispunha para o exercício das minhas funções", refere o ministro demissionário, sublinhando que enquanto exerceu funções neste cargo se empenhou "em total consonância com as prioridades da União Europeia e do Programa do Governo na transição energética", que sempre considerou "um desafio que abria ao País oportunidades únicas de desenvolvimento tecnológico, industrial e de maior independência energética".



c/ Lusa