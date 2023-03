Lançada em Macau bolsa de valores `blockchain` para pequenas empresas chinesas

Ao contrário das bolsas convencionais, onde as transações envolvem títulos de dívida e ações de empresas, a Micro Connect (Macau) Financial Assets Exchange vai listar um novo produto financeiro: certificados que dão aos investidores uma parte das receitas diárias de empresas.

A Micro Connect disse hoje que a bolsa já ajudou a investir mais de 120 milhões de dólares (111,3 milhões de euros) em mais de 2.800 lojas de venda ao retalho, alimentação, serviços, cultura e desporto, de mais de 200 marcas e cadeias.

O presidente da empresa, Charles Li Xiaojia, disse na cerimónia de lançamento que o objetivo é atrair, no espaço de um ano, 30 mil micro e pequenas empresas chinesas.

Li, de 61 anos, sublinhou que, segundo dados oficiais, a China tem atualmente cerca de 70 milhões de lojas e estabelecimentos comerciais, que representam 60% do Produto Interno Bruto do país.

O empresário disse estar confiante que a bolsa "vai mudar o panorama financeiro global, ao apostar na economia digital avançada da China".

A Micro Connect foi criada no início de 2021 e é apoiada, entre outros, pelo magnata do imobiliário Adrian Cheng Chi-kong e do bilionário Li Ka-shing, ambos da vizinha região chinesa de Hong Kong.

As autoridades de Macau aprovaram no final de novembro a criação da Micro Connect no território, que já conta desde 2018 com a Chongwa Financial Asset Exchange, uma bolsa para títulos de dívida.

O presidente da Autoridade Monetária de Macau, Benjamin Chan Sau San, disse hoje, na cerimónia de lançamento, esperar que a nova bolsa ajude a atrair "investimento internacional" e sublinhou que o território quer apostar no "desenvolvimento de uma indústria financeira moderna".

O Governo de Macau tem assumido a vontade de avançar com uma bolsa de valores denominada na moeda da China continental, o renmimbi, nomeadamente para prestar serviços financeiros entre Pequim e os países de língua portuguesa.

A `blockchain` é um registo descentralizado de transações, uma base de dados digital, uma tecnologia subjacente à Bitcoin e a outras criptomoedas, mas que possui o potencial para suportar uma grande variedade de negócios.