Lei laboral. Mário Mourão diz que se "há alguma intransigência" não é da parte da UGT

O líder sindical garantiu que a UGT "nunca deixou de estar disponível", mas que na última reunião "manifestou que a proposta que estava em cima da mesa era insuficiente para que a UGT desse o seu acordo".





"Não foi a UGT que disse que saía da reunião. Foi um dos patrões", afirmou Mário Mourão. "Eu estou sentado à mesa das negociações porque ainda não foi feita rutura".



E repetiu: "a UGT sempre esteve disponível, apenas disse quanto a esta proposta não tem condições de assinar".

O secretário-geral da UGT apontou ainda o dedo ao Governo, dizendo que o Executivo de Luís Montenegro "não abdica das chaves-mestres".





"Isto é um impasse que cria".





E lamentou que ainda não tenha tido "nenhuma convocatória" sobre possíveis novas reuniões.





"Não tive nenhuma comunicação da parte do Governo".





A UGT aceitou negociar, mas Mário Mourão não negou que "há linhas vermelhas".