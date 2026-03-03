Lei Laboral. Ministra diz que discussão está mais próxima do fim, mas não fixa prazo

EM DIRETO
Governo e parceiros sociais estão "mais próximos do fim do que do princípio" na discussão das alterações à lei laboral, segundo a ministra do Trabalho, ainda que tenha recusado fixar um prazo para terminarem as negociações.

Tiago Petinga - Lusa

"O desejo do Governo é que o acordo [em sede Cocertação Social] seja alcançado", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, após se ter reunido com todos os parceiros sociais em reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, acrescentando que o executivo "tem investido muito neste acordo".

Rosário Palma Ramalho adiantou que ainda é cedo para saber o desfecho final, mas disse estar "confiante" num eventual acordo nesta sede.

"O Governo fez um grande processo de aproximação de posições e os parceiros também estão a fazer esse mesmo processo", cujas negociações já duram "há sete meses", frisou, escusando-se, no entanto, a detalhar as medidas e os avanços em concreto.

O Governo e os parceiros sociais reuniram-se esta terça-feira em Concertação Social para discutir as alterações à lei laboral. Horas antes, tanto a ministra como os parceiros admitiram estar "muito longe" de um eventual acordo.

A última vez que o Governo se reuniu em Concertação Social com todos os parceiros sociais para discutir especificamente as alterações à lei laboral foi em setembro, sendo que desde então têm decorrido reuniões bilaterais ou técnicas.O anteprojeto de reforma foi apresentado pelo Governo de Luís Montenegro (PSD e CDS-PP) em 24 de julho de 2025 e a ministra do Trabalho já sinalizou a intenção de submeter a proposta de lei no parlamento, ainda sem data marcada.

As alterações propostas pelo Governo mereceram um não das centrais sindicais, que consideram as mudanças um ataque aos direitos dos trabalhadores. A oposição levou a CGTP e a UGT a avançarem, em conjunto, para uma greve geral, realizada em 11 de dezembro de 2025.

