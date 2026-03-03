Lei Laboral. Ministra diz que discussão está mais próxima do fim, mas não fixa prazo
Governo e parceiros sociais estão "mais próximos do fim do que do princípio" na discussão das alterações à lei laboral, segundo a ministra do Trabalho, ainda que tenha recusado fixar um prazo para terminarem as negociações.
"O desejo do Governo é que o acordo [em sede Cocertação Social] seja alcançado", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, após se ter reunido com todos os parceiros sociais em reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, acrescentando que o executivo "tem investido muito neste acordo".
Rosário Palma Ramalho adiantou que ainda é cedo para saber o desfecho final, mas disse estar "confiante" num eventual acordo nesta sede.
"O Governo fez um grande processo de aproximação de posições e os parceiros também estão a fazer esse mesmo processo", cujas negociações já duram "há sete meses", frisou, escusando-se, no entanto, a detalhar as medidas e os avanços em concreto.
As alterações propostas pelo Governo mereceram um não das centrais sindicais, que consideram as mudanças um ataque aos direitos dos trabalhadores. A oposição levou a CGTP e a UGT a avançarem, em conjunto, para uma greve geral, realizada em 11 de dezembro de 2025.