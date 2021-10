Leis laborais. Presidente da República vai receber parceiros económicos e sociais

"Eu já tinha tencionado receber os parceiros económicos e sociais na próxima sexta-feira, portanto quando soube do pedido de audiência (...) disse-lhes que já tinha antecipado a vantagem de os ouvir sobre a situação económica e social que se vive", esclareceu.



O Presidente disse continuar a esperar um cenário de passagem do Orçamento do Estado, "que é o melhor para o país".