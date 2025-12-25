Economia
Leixões. Madeira pede atuação de Montenegro para resolver bloqueio de mercadorias
Segundo o secretário da Economia da Madeira, o primeiro-ministro já está a par do tema.
O secretário da Economia do Governo da Madeira pediu a atuação do Executivo de Luís Montenegro para resolver o problema da carga retida no porto de Leixões devido a uma atualização no sistema informático.
José Manuel Rodrigues alertou que os contentores que não podem sair rumo às ilhas contêm bens essenciais para as regiões autónomas.
O secretário da Economia da Madeira espera que a questão da atualização informática no porto de leixões fique resolvida já na sexta-feira e pediu que os primeiros navios a sair sejam aqueles com destino às ilhas.
O Governo Regional está preocupado com a possibilidade de a carga retida no continente poder não chegar à Madeira antes do final do ano.
Na quarta-feira, a Associação dos Transitários de Portugal revelou que um novo sistema informático bloqueou mercadorias e criou o caos em Leixões. A concessionária Yilport interrompeu as receções de contentores para exportação.
O Porto de Leixões não pode neste momento receber contentores para embarque, uma vez que esgotou a capacidade devido à quantidade de contentores em espera no terminal.
Avisa ainda que as cargas que estão por desalfandegar colocam em risco a quadra festiva e as cadeias de abastecimento essenciais.
Os transitários sublinham que a situação no maior porto do Norte penaliza gravemente a economia nacional e acusam a Autoridade Tributária de se ter precipitado na introdução da nova plataforma aduaneira.
Confrontado com esta situação, o Ministério das Finanças disse que a Autoridade Tributária está a trabalhar em conjunto com os operadores portuários e económicos para resolver este problema.
