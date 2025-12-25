Leixões. Madeira pede atuação de Montenegro para resolver bloqueio de mercadorias

O secretário da Economia do Governo da Madeira pediu a atuação do Executivo de Luís Montenegro para resolver o problema da carga retida no porto de Leixões devido a uma atualização no sistema informático.José Manuel Rodrigues alertou que os contentores que não podem sair rumo às ilhas contêm bens essenciais para as regiões autónomas.O secretário da Economia da Madeira espera que a questão da atualização informática no porto de leixões fique resolvida já na sexta-feira e pediu que os primeiros navios a sair sejam aqueles com destino às ilhas.O Governo Regional está preocupado com a possibilidade de a carga retida no continente poder não chegar à Madeira antes do final do ano.Na quarta-feira, a Associação dos Transitários de Portugal revelou que um novo sistema informático bloqueou mercadorias e criou o caos em Leixões. A concessionária Yilport interrompeu as receções de contentores para exportação.O Porto de Leixões não pode neste momento receber contentores para embarque, uma vez que esgotou a capacidade devido à quantidade de contentores em espera no terminal.Avisa ainda que as cargas que estão por desalfandegar colocam em risco a quadra festiva e as cadeias de abastecimento essenciais.Os transitários sublinham que a situação no maior porto do Norte penaliza gravemente a economia nacional e acusam a Autoridade Tributária de se ter precipitado na introdução da nova plataforma aduaneira.Confrontado com esta situação, o Ministério das Finanças disse que a Autoridade Tributária está a trabalhar em conjunto com os operadores portuários e económicos para resolver este problema.