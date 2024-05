Líder japonês diz que Paraguai é "parceiro fiável" em região de destaque internacional

Num contexto de crise internacional complexa, a relação com o Paraguai "é cada vez mais importante", disse Kishida na sexta-feira aos jornalistas, após um encontro em Assunção com o Presidente paraguaio, Santiago Peña.

"Este ano é o ano da América Latina e das Caraíbas", acrescentou o responsável nipónico no Palácio de López, sede do Governo paraguaio.

Neste sentido, Kishida destacou que, em novembro, a região vai acolher o Fórum para a Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em Lima, Peru, e a Cimeira do G20, na qual o Brasil vai ser o país anfitrião.

Kishida expressou interesse em reforçar a cooperação com a região, notando que esta desempenha "um papel cada vez mais importante na comunidade internacional".

Declarou ainda que o Paraguai "é um amigo indispensável para o Japão", destacando "a sólida" relação bilateral.

Memorandos em diversas áreas, incluindo alterações climáticas, comércio, investimento e comunicações, foram assinados durante e visita, indicou.

Já Peña classificou de histórica a visita de Kishida, que coincide com os 105 anos de relações bilaterais entre os dois países.

O chefe de Estado paraguaio afirmou que, tal como o Mercosul assinou um acordo de comércio livre com Singapura, em dezembro de 2023, e procura um semelhante com os Emirados Árabes Unidos, também espera que assim seja com o Japão.

Kishida reuniu-se na sexta-feira em Brasília com o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois líderes assinaram cerca de 36 acordos de cooperação nas áreas de segurança cibernética, ciência e tecnologia, agricultura e ambiente.

O primeiro-ministro japonês volta hoje ao Brasil para uma série de encontros com empresários e descendentes de japoneses em São Paulo.

O Brasil tem a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão, estimada em mais de dois milhões de pessoas, e o país asiático abriga o quinto maior grupo de brasileiros no exterior, cerca de 211 mil.